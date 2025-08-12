Tuttosport-Per Musah necessari almeno 30 milioni: il punto

Yunus Musah, centrocampista del Milan, rimane uno degli obiettivi del Napoli.

Il calciatore americano è in uscita dal club di Milanello ma non ci sarebbe stato ancora l’affondo definitivo da parte delle squadre interessate; oltre al Napoli ci sarebbero offerte anche dalla Premier con il Nottingham Forrest in prima linea.

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione sottolineando come siano necessari almeno 30 milioni per la partenza del jolly del Milan ed in caso di mancata offerta a questa cifra, il calciatore rimarrà nella rosa rossonera.