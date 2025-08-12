Schira: “Come esterno il Napoli valuta anche Eljif Elmas, il nodo al momento è la formula che vorrebbe il Lipsia”

Scritto da:
Salvatore Borghese
-

Il giornalista e analista di mercato Nicolò Schira ha condiviso un aggiornamento sul suo profilo X riguardo al mercato del Napoli. Secondo l’esperto, Eljif Elmas figura tra i possibili candidati per il ruolo di esterno nella squadra azzurra. Anche il Torino avrebbe manifestato interesse per il giocatore, puntando a un prestito con opzione di acquisto. Tuttavia, il Lipsia preferirebbe cedere il calciatore a titolo definitivo o con un obbligo di acquisto. Il primo contatto è stato avviato. Di seguito il post dell’esperto:

