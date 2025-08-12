Schira: “Contatti tra Lipsia e Napoli, Elmas ha già dato l’ok”

Elif Elmas potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra.

Uno dei protagonisti dello scudetto 2023, sarebbe in procinto di vestire nuovamente la maglia azzurra dopo il trasferimento al Lipsia nel gennaio 2024 per la necessità di giocare maggiormente; necessità che non è stata accompagnata dal club tedesco che nel gennaio 2025 lo ha mandato in prestito al Torino.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, sui propri profili social ha sottolineato come il calciatore macedone avrebbe già dato il suo ok al ritorno a Napoli e si cerca quello tra le società.