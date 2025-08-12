L’edizione odierna di Repubblica ha focalizzato l’attenzione su un aspetto legato alla filosofia tattica di Antonio Conte. Il quotidiano sottolinea come un allenatore possa essere paragonato a un sarto. Quindi il sistema di gioco è come un abito che deve adattarsi perfettamente alle caratteristiche dei giocatori disponibili. Conte ha già dimostrato questa versatilità nella scorsa stagione, abbandonando il suo 3-5-2 per passare prima al 4-3-3 e poi al 4-4-1-1. La parola chiave del tecnico azzurro è elasticità, quindi sapersi adattare per disegnare la squadra ideale da schierare in campo. Nonostante ci sia una struttura di base consolidata, il ritorno al 4-3-3 con il tridente offensivo è ciò su cui Conte ha lavorato durante l’intera preparazione estiva. Ora Conte si trova a gestire un centrocampo d’élite composto da Anguissa, Lobotka, McTominay e Kevin De Bruyne. Escludere uno di questi giocatori dall’undici titolare risulta complicato. Per questo motivo, il tecnico vuol trovare nuove soluzioni al sistema di gioco. In questa direzione si inseriscono le prove tattiche, come lo spostamento di McTominay a sinistra per un miglior equilibrio della mediana. Nessuno dei quattro campioni siederà in panchina. La coppia centrale è composta da Anguissa e Lobotka, mentre De Bruyne avanza leggermente per agire da supporto offensivo a Romelu Lukaku, formando un tandem che promette grande efficacia e complementarità. Il 4-4-1-1 c’è stato nel secondo tempo dell’amichevole contro il Girona, proprio in concomitanza con l’ingresso di McTominay. Lo scozzese non ricoprirà mai il ruolo di esterno puro nell’attacco azzurro, ma tende ad accentrarsi tra le linee per offrire nuove soluzioni offensive e creare spazi utili all’inserimento del terzino. Anche durante l’allenamento pomeridiano di ieri sono stati osservati movimenti simili, confermando la direzione intrapresa da Conte verso un’evoluzione tattica del suo Napoli.