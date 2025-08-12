Rai-Venerdì vertice decisivo per Juanlu: il punto

Sono ore calde per il futuro del terzino spagnolo del Siviglia Juanlu.

Il calciatore spagnolo ha l’accordo con il Napoli e starebbe spingendo il Siviglia a trovare l’accordo con il club azzurro ma non mancano offerte dalla Premier.

Il gioralista della RAI Ciro Venerato ha fatto il punto della situazione specificando come siano ore calde per il terzino spagnolo: “Si svolgerà giovedì o al massimo venerdì il vertice decisivo tra gli agenti di Juanlu e il club andaluso. Oltre il Napoli non aspetterà. Cosa detta poche ora fa all’entourage del terzino destro che ha nuovamente rifiutato l’offerta del Nottingham Forest.

Juanlu vuole e sogna la casacca partenopea. La fase di stallo potrebbe essere rimossa solo con due mosse. Aggiungere qualche bonus o accettare percentuale rivendita e abbassare le commissioni che spettano agli agenti. Ipotesi per il momento. Si deciderà tutto entro venerdì”

