Corriere Fiorentino-Dopo il no al Napoli, la Fiorentina pronta a trattare per Comuzzo: la situazione

Pietro Comuzzo, centrale difensivo della Fiorentina è al centro di voci in merito ad un forte interessamento da parte del Lipsia.

Il centrale italiano era stato oggetto dei desideri del Napoli nella scorsa sessione di mercato e per lui la Viola aveva rifiutato un’offerta da 35 milioni di euro ritenendola bassa.

Nelle ultime ore il Lipsia avrebbe mostrato un forte interesse per il calciatore e nelle prossime ore è pronto a presentare un’offerta da 30-35 milioni di euro che sarà valutata dal club gigliato, questo è quanto riportato dal Corriere Fiorentino.