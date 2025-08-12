L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il mercato del Napoli, evidenziando gli ultimi sviluppi. Il club azzurro continua a concentrare i suoi sforzi sul fronte spagnolo, con trattative in corso per Miguel Gutierrez e Juanlu Sanchez. Per quanto riguarda Gutierrez, esterno sinistro del Girona, che ieri era atteso per le visite mediche, restano da risolvere alcuni dettagli tecnici prima di chiudere l’operazione. Sul fronte Sanchez, terzino del Siviglia, persiste una distanza tra domanda e offerta: il Napoli propone 17 milioni, mentre gli spagnoli ne richiedono 20. Al momento, Gutierrez sembra essere più vicino alla firma rispetto a Sanchez, ma occorrerà ancora un po’ di tempo per concludere definitivamente l’affare.