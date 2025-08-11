Sportitalia:”Il Milan pensa in grande”

Michele Criscitiello nel suo editoriale per Sportitalia, prova a definire le favorite per il titolo per la stagione ormai alle porte

Il giornalista sottolinea che il Milan dovrà provare a vincerlo, alla luce delle seguenti considerazioni: l’Inter e la Juventus non sembrano infallibili, e sono ancora in costruzione, mentre il Napoli – che ad oggi è la squadra più forte – ha l’incognita dell’impegno europeo che toglierà energie e lucidità.

Nella griglia Criscitiello mette un gradino più in basso le romane, non pronte per il titolo; l’Atalanta rischia di perdere posizioni e la Fiorentina dovrebbe essere ancora la solita incompiuta. In coda, invece, sarà divertente la lotta per la salvezza.