Sky Sport – ” Niente Castel di Sangro per Gutierrez, il giocatore si presenterà direttamente a Castel Volturno “

Sky Sport ha riportato delle novità in merito all’ormai prossimo nuovo acquisto del Napoli, cioè Miguel Gutierrez. Secondo Sky, il terzino spagnolo si unirà direttamente agli azzurri solo a Castel Volturno, dove si sottoporrà all’ultima fase di recupero per l’infortunio alla caviglia. Di seguito un estratto dell’articolo:
“Miguel Gutierrez si unirà al gruppo soltanto a Castel Volturno per vivere lì l’ultima fase di recupero dopo l‘operazione alla caviglia. Si metterà a disposizione in maniera concreta dopo la prima sosta delle nazionali. Se tutto andasse come pianificato vedrebbe il campo in occasione di Fiorentina-Napoli del 13 settembre.”