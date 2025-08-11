Repubblica – ” Possibili novità tattiche per Conte: si vedrà il rombo a centrocampo ? “

L’edizione odierna de la Repubblica ha riportato delle interessanti novità in merito a possibili modiche tattiche del Napoli e dell’ipotesi “rombo” a centrocampo, in modo da utilizzare tutti e quattro i centrocampisti che meritano il posto da titolare: Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Con i 4 difensori in linea si può pensare a un rombo centrale. Lobotka basso, De Bruyne vertice per ispirare Lukaku che appare rinverdito dalla sua presenza, ai lati Anguissa (che merita un ricambio perché farà la Coppa d’Africa) in previsione a destra e McTominay a sinistra”.