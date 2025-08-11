Repubblica – ” Nell’amichevole con il Sorrento, c’è un dato che ha fatto sorridere Conte “

L’edizione odierna de la Repubblica ha effettuato un’analisi della prestazione del Napoli, nell’ultima amichevole contro il Sorrento. Secondo quanto riportato dal quotidiano, ci sarebbe un dato che ha sicuramente fatto piacere al mister Antonio Conte. Di seguito un estratto dell’articolo:

“C’è un dato che fa piacere. È stata la prima amichevole senza incassare gol. Le gambe pesanti di una preparazione come quella di Conte influiscono anche sulla prestazione dei difensori e qualche errore individuale va messo in conto, ma l’inversione di tendenza è importante”.