Repubblica – ” Lang deve crescere e lo farà: i carichi di lavoro si fanno sentire “

L’edizione odierna de la Repubblica si è soffermata sulle recenti prestazioni di Noa Lang, neo acquisto azzurro prelevato dal Psv. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il giocatore olandese deve ancora mostrare molto: nelle ultime partite non è riuscito ad esprimersi come avrebbe voluto. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Probabilmente ha voglia di dimostrare il suo valore e cerca giocate pur non essendo al meglio. Dovrà crescere e lo farà quando avrà smaltito i carichi di lavoro: ha ovviamente la stima di Conte che ha puntato sul suo talento per rendere più imprevedibile la manovra offensiva”.