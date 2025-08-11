Repubblica – ” Lang deve crescere e lo farà: i carichi di lavoro si fanno sentire “

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

L’edizione odierna de la Repubblica si è soffermata sulle recenti prestazioni di Noa Lang, neo acquisto azzurro prelevato dal Psv. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il giocatore olandese deve ancora mostrare molto: nelle ultime partite non è riuscito ad esprimersi come avrebbe voluto. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Probabilmente ha voglia di dimostrare il suo valore e cerca giocate pur non essendo al meglio. Dovrà crescere e lo farà quando avrà smaltito i carichi di lavoro: ha ovviamente la stima di Conte che ha puntato sul suo talento per rendere più imprevedibile la manovra offensiva”. 

Articolo precedenteLutto per Corbo, il messaggio di cordoglio del Napoli
Articolo successivoSky Sport – ” Niente Castel di Sangro per Gutierrez, il giocatore si presenterà direttamente a Castel Volturno “

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE