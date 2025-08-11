Per Musah e Miretti è difficile, ecco le alternative

Per il mercato azzurro tiene banco anche la questione del centrocampista, con la società impegnata ad individuare un vice Anguissa.
Da tempo l’attenzione è focalizzata su due profili: Musah del Milan e Miretti della Juventus. Per il primo il Napoli ha offerto fino a 25 milioni, ma non bastano a fronte di una richiesta di almeno 30 milioni. Per il secondo la situazione è analoga: offerta di 14 milioni e valutazione bianconera intorno ai 20.
Ultimi aggiornamenti sull’argomento arrivano dal giornalista esperto di mercato Ciro Venerato, che nel corso dell’appuntamento della “Domenica Sportiva Estate” ha illustrato le alternative ad oggi vagliate dal club: si tratta di Fabbian del Bologna e di Florentino Luis del Benfica.
Tra dodici giorni comincerà il campionato del Napoli e una settimana dopo si chiuderà il mercato estivo; è auspicabile evitare i rischi e lo stress di operazioni imbastite negli ultimi giorni delle trattative.