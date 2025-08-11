Per Musah e Miretti è difficile, ecco le alternative

Per il mercato azzurro tiene banco anche la questione del centrocampista, con la società impegnata ad individuare un vice Anguissa.

Da tempo l’attenzione è focalizzata su due profili: Musah del Milan e Miretti della Juventus. Per il primo il Napoli ha offerto fino a 25 milioni, ma non bastano a fronte di una richiesta di almeno 30 milioni. Per il secondo la situazione è analoga: offerta di 14 milioni e valutazione bianconera intorno ai 20.