Juanlu: Napoli e Siviglia irremovibili, spunta l’alternativa

Il fattore economico blocca l’operazione, con gli azzurri arrivati fino a 17 milioni e gli spagnoli irremovibili su una cifra di almeno 20 milioni .

Manna ha dalla sua la volontà del calciatore, ansioso di mettersi a disposizione di Conte: il ragazzo per il Napoli ha rifiutato le proposte ricevute dalla Premier, in particolare da Nottingham e Wolverhampton, provando ad impostare un vero braccio di ferro con la società andalusa.

Intanto spunta una alternativa proprio dal Girona, con cui è aperta la questione Gutierrez, che dovrebbe essere alle battute finali con il calciatore pronto a firmare per gli azzurri; si tratta dell’esterno destro Arnau Martinez di 22 anni, visionato anche nel corso dell’amichevole di sabato scorso.