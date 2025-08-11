Juanlu: Napoli e Siviglia irremovibili, spunta l’alternativa

Tiene sempre banco in casa azzurra la vicenda del laterale destro spagnolo Juanlu Sanchez. La trattativa con il Siviglia, che si trascina ormai da settimane, sembra essersi decisamente arenata.
Il fattore economico blocca l’operazione, con gli azzurri arrivati fino a 17 milioni e gli spagnoli irremovibili su una cifra di almeno 20 milioni.
Manna ha dalla sua la volontà del calciatore, ansioso di mettersi a disposizione di Conte: il ragazzo per il Napoli ha rifiutato le proposte ricevute dalla Premier, in particolare da Nottingham e Wolverhampton, provando ad impostare un vero braccio di ferro con la società andalusa.
Intanto spunta una alternativa proprio dal Girona, con cui è aperta la questione Gutierrez, che dovrebbe essere alle battute finali con il calciatore pronto a firmare per gli azzurri; si tratta dell’esterno destro Arnau Martinez di 22 anni, visionato anche nel corso dell’amichevole di sabato scorso.