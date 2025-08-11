Gimenez: “Dobbiamo provare a vincere lo scudetto”

L’attaccante del Milan, Santiago Gimenez, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla prossima stagione, ormai in arrivo:

“Il sentimento è molto buono, molto positivo. Allegri credo sia un allenatore che unisce molto la squadra, che lavora con grande intensità. Noi dobbiamo esserne all’altezza, lavorare duro e sono sicuro che sarà una bella stagione. E’ sempre un sogno vincere lo Scudetto. Bisogna lavorare giorno dopo giorno, passo dopo passo. L’arrivo di Modric, che ha vinto tanti titoli, sicuramente ci motiverà“.