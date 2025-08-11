CorSera – ” Le rivali del Napoli restano incomplete, sono troppi i nodi da risolvere “

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha fatto il punto della situazione riguardo le rivali del Napoli in campionato, cioè Inter, Milan e Juventus. Con un mercato complicato e diverse questioni da risolvere, per il quotidiano le tre big del nord sono indietro rispetto al club azzurro. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Troppi i nodi da risolvere, in campo e sul mercato. L’Inter ha puntato le sue carte su Lookman per allestire un tridente da fantascienza con Lautaro e Thuram, ma l’arrivo del nazionale nigeriano rischia di complicare l’equilibrio di squadra e frenare la crescita di Pio Esposito, che può diventare il centravanti del futuro. Il Milan cresce a immagine e somiglianza di Allegri, però la squadra è incompleta. La Juventus esce con grande autorevolezza dall’amichevole con il Borussia Dortmund, ma è prigioniera delle scelte sbagliate sul mercato dell’anno scorso. I giorni passano e le tre grandi del nord, le rivali più credibili del Napoli, restano incomplete.”