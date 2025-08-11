Cds – ” Lang in difficoltà, non riesce ancora ad essere pericoloso “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha effettuato un’analisi sulle recenti prestazioni di Noa Lang, esterno del Napoli arrivato questa estate dal PSV. Il giocatore olandese deve ancora trovare il ritmo partita e la fluidità nelle giocate, secondo quanto riportato dal quotidiano. Di seguito un estratto dell’articolo:
“Mancano, invece, gli spunti attesi da Lang, dal 1′ a sinistra nel tridente con Neres a destra: Noa fatica ancora a saltare l’uomo, a creare iniziative pericolose e a produrre i famosi cross di cui è capace (solo uno davvero ottimo)”.