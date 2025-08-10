Tuttomercatoweb-La pista Kevin non si è raffreddata: gli aggiornamenti

Il Napoli insiste per l’ala brasiliana dello Shaktar Donetsk Kevin.

Dopo l’approdo di Ndoye al Nottingham Forrest, il club del patron De Laurentiis sta insistendo per il calciatore brasiliano che ha brillato di recente in Ucraina e secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb la pista sarebbe molto calda:

“Il Napoli è in continuo movimento. Con l’arrivo di Gutierrez dal Girona gli azzurri hanno completato la fascia sinistra dove tra l’altro adesso c’è abbondanza considerata anche la presenza di Olivera e Spinazzola. La cessione di Raspadori all’Atletico Madrid (dopo quella di Simeone al Toro) apre adesso un fronte nuovo nel senso che il Napoli a questo punto farà un innesto nel settore offensivo. L’idea di un esterno è ancora viva e un profilo da tenere presente è sicuramente quello di Kevin dello Shakhtar”