Pomeriggio di riposo a Castel di Sangro. Gli azzurri si ritroveranno in campo domani pomeriggio

Dopo l’amichevole di stamattina che ha visto gli azzurri battere per 4-0 il Sorrento, mister Conte ha deciso di concedere un pomeriggio di riposo alla squadra.
Dopo il doppio impegna ravvicinato con il Girona ieri sera e stamattina con il Sorrento, i giocatori beneficeranno del pomeriggio libero. Il dettaglio dei prossimi appuntamenti prevede l’allenamento allo Stadio Patini domani pomeriggio dalle 18:00, a porte aperta; la serata si concluderà con la sessione autografi all’esterno dello stadio, con la partecipazione di 8 calciatori azzurri.