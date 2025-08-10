Mundo Deportivo esalta De Bruyne: a 34 anni il talento è intatto

In Spagna i commenti dopo la vittoria del Napoli di ieri sera contro il Girona trattano anche del trasferimento e delle aspettative future del campione belga Kevin De Bruyne.

Ieri sera le sue prime reti in maglia azzurra, ma quello che fa ben sperare – come riporta Mundo Deportivo – è la forma fisica del giocatore che, a 34 anni suonati, dimostra di essere ancora in ottima forma e che il passare del tempo e le tante battaglie calcistiche non hanno minimamente scalfito il suo puro talento.

Il giornale ricorda che il centrocampista belga non ha ricevuto una offerta di rinnovo da parte del Manchester City, dopo 10 anni di successi individuali e di squadra.

Degni di nota inoltre l’impegno e la serietà con i quali Kevin sta affrontando la nuova avventura, complice anche l’amicizia ed il feeling in campo con il connazionale Lukaku, per una stagione – la prossima – che si preannuncia impegnativa per i colori azzurri chiamati a difendere il titolo conquistato a maggio scorso, e a ben figurare nella massima competizione europea.