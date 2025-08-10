Miretti in campo con la Juventus e trattativa con il Napoli in stand-by

Spezzone di partita per il giovane Miretti, che si è ben disimpegnato nella vittoria bianconera di stasera contro il Borussia Dortmund.

Il Napoli, che ha bisogno di almeno un centrocampista, ha da tempo messo gli occhi sul giocatore della Juventus, offrendo circa 14 milioni.

Fabio Miretti classe 2003 la scorsa stagione ha giocato nel Genoa; ad oggi la società bianconera sembra non aver deciso se liberarsene o meno, con Tudor ancora impegnato a valutarne le prospettive.

Secondo Sky Sport la trattativa è al momento ferma, con la Juventus che valuta molto di più il calciatore e punta ad inserire nel contratto anche dei bonus aggiuntivi. L’impressione è che nei prossimi giorni il colloquio riprenderà più serrato e si proverà a trovare un accordo definitivo.