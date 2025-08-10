Marca: “Raspadori pronto all’esordio contro l’Espanyol”

Jack Raspadori è passato ufficialmente all’Atletico Madrid e si appresta a raggiungere la squadra spagnola per i primi allenamenti sotto la guida del Cholo Simeone.

Jack potrebbe esordire nella prima di campionato dei Colchoneros contro l’Espanyol, secondo quanto riferito dal giornale locale Marca: “Dopo la vittoria in amichevole contro il Newcastle, l’Atletico avrà ora un uomo in più, Giacomo Raspadori. Il giocatore italiano sarà pronto per il debutto in campionato contro l’Espanyol di domenica. Lunedì si sottoporrà alle visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà all’Atletico fino al 2030.

Sarà in allenamento martedì che Raspadori ascolterà il piano che il Cholo Simeone ha riservato per lui in squadra, conoscerà i nuovi compagni e si sottoporrà ad allenamenti specifichi affinché il suo adattamento in squadra avvenga il più rapidamente possibile. Non c’è tempo da perdere, perché una volta completata la settimana di allenamento, sabato dovrà essere nella lista dei convocati per la prima di campionato.

Con Julián Alvarez titolare indiscusso, Griezmann che brilla nel suo nuovo ruolo di sostituto di lusso e Sorloth che rappresenta un classico numero 9, l’arrivo di Raspadori completa definitivamente il reparto d’attacco. Nel suo caso, offre mobilità e la capacità di giocare sia come seconda punta, che sulla fascia sinistra. Senza dimenticare la sua capacità di brillare nei momenti giusti, perché anche se le sue statistiche al Napoli non sono state brillanti, i suoi gol sono stati quasi sempre decisivi per raggiungere i due scudetti conquistati nelle ultime tre stagioni. Questo è il motivo per cui è molto considerato anche dalla Nazionale italiana, dimostrando che può aggiungere pepe all’attacco dell’Atletico“.