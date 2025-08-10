Juanlu stasera in campo. Il Siviglia lo schiera nel trofeo Puerta

Altro segnale poco incoraggiante sull’esito della – ormai lunga e snervante – trattativa tra gli azzurri ed il Siviglia per la cessione del laterale destro Juanlu Sanchez.

Gli spagnoli, stasera impegnati contro il Tolosa per il Trofeo Puerta, ultimo test prima dell’inizio della Liga, hanno schierato dal primo minuto il giovane Under 21. L’allenatore Almeyda non ha tenuto in considerazione le voci di mercato, ed ha disposto normalmente del giocatore.

Al momento la trattativa sembra in una fase di stallo con gli azzurri che non intendono andare oltre una offerta di 17 milioni, e gli andalusi fermi sulla richiesta di 20 milioni.

Questa la formazione ufficiale del Siviglia: Nyland; Juanlu Sánchez, Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Akor Adams