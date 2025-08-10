In fase di stallo la trattativa per Juanlu. Ecco l’alternativa

Dopo le cessioni di Simeone e Raspadori, il Napoli punta a rinforzarsi con nuovi innesti. In primis si è chiuso per Gutierrez del Girona che svolgerà le visite mediche in settimana mentre la trattativa per Juanlu si è fortemente raffreddata in quanto il Siviglia ha richiesto un conguaglio di 20 milioni più il 20% sulla futura rivendita.

I partenopei hanno però comunicato di non andare oltre i 17 milioni di euro ma nel frattempo lo spagnolo ha già l’accordo con gli azzurri. Tuttavia la trattativa è in una forte fase di stallo e come riporta Matteo Moretto, in caso di una fumata nera definitiva si virerà su Arnau Martinez del Girona. Al momento non è stata avviata alcuna trattativa per il classe 2003 ma è tra i profili principali del ds Manna.

Il Napoli riflette su Arnau Martinez. Ecco altri 3 profili su cui il Napoli dovrebbe puntare.

Vanderson

Il nome del brasiliano circolava già la scorsa estate e sarebbe senza dubbio tra le alternative migliori a Di Lorenzo. Il classe 2001 ha totalizzato 1 gol e 3 assist in 29 partite nella scorsa stagione di Ligue 1 e il suo cartellino è sui 20 milioni di euro.

Nordi Mukiele

Il francese è reduce da un annata in prestito al Bayer Leverkusen ed ha fatto rientro al Psg che però non gli darà spazio. Mukiele è un giocatore molto duttile e può giocare anche da difensore centrale. La sua forza fisica e la sua esperienza potrebbero essere di grande aiuto e inoltre il suo prezzo si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Enrico Delprato

Il capitano del Parma ha avuto una grande stagione nella scorsa stagione e ha totalizzato 4 gol in 34 partite. Delprato darebbe fisicità e velocità sulla fascia e sarebbe forse l’alternativa migliore per Di Lorenzo. Il prezzo è anche più basso di quello di Vanderson e Mukiele, infatti il suo cartellino ruota intorno ai 6,5 e i 7 milioni di euro.