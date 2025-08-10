Il Mattino: “Nel segno di De Bruyne”

Il Napoli conquista la quinta vittoria del suo precampionato, la terza nel ritiro di Castel di Sangro, battendo 3-2 il Girona al Teofilo Patini. La formazione guidata da Antonio Conte ha offerto una prestazione convincente, in crescita rispetto alle precedenti uscite.

A rubare la scena è stato Kevin De Bruyne: il centrocampista belga ha realizzato i suoi primi gol in maglia azzurra, siglando una doppietta, e ha servito un assist perfetto per Giovanni Di Lorenzo. Un impatto decisivo che ha trascinato la squadra al successo.

L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio al match, titolando in prima pagina: “Nel segno di De Bruyne”. Una prova di forza del belga e un segnale positivo per il Napoli, che continua a crescere in vista dell’inizio ufficiale della stagione.