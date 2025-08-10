Il Crystal Palace a sorpresa vince la Community Shield: Liverpool battuto ai rigori

Oggi, allo stadio di Wembley, si è disputata la FA Community Shield tra il Crystal Palace — fresco vincitore della FA Cup 2024-25 — e i campioni di Premier League del Liverpool.

La partita è stata intensa e combattuta: il Liverpool ha sbloccato subito il risultato con Hugo Ekitiké, poi Frimpong ha firmato il raddoppio. Ma il Crystal Palace ha reagito con coraggio: Jean-Philippe Mateta ha trasformato il rigore del 2-1, mentre Ismaïla Sarr ha firmato il pareggio nei minuti finali della gara.

La partita è finita 2-2 nei tempi regolamentari e si è decisa ai rigori: determinante è stato il giovane Justin Devenny, subentrato a fine partita, che ha segnato il rigore vincente. Il portiere Dean Henderson è stato l’eroe, neutralizzando i tiri di Mac Allister e Elliott,

Risultato a sorpresa quindi, con il Crystal Palace che vince per la prima volta la Community Shield, trofeo che giunge dopo pochi mesi la straordinaria vittoria in FA Cup.

