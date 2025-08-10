Gds – Il Napoli prepara la prima offerta per Musah. Ecco le cifre

Dopo la cessione di Raspadori all’Atletico Madrid, il Napoli si prepara a muoversi in entrata per poter sostituire l’ex Sassuolo che è stato spesso decisivo per le vittorie del terzo e del quarto scudetto.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, i partenopei stanno puntando nuovamente su Musah. Lo statunitense ha ormai aperto da tempo al trasferimento ed è stata presentata un offerta da 22 milioni di euro più bonus.

Nel frattempo il ds Manna lavora anche sul fronte Miretti. L’ex Genoa è infatti un pupillo del ds partenopeo ed è anche molto gradito da Conte. Resta da trovare ancora l’accordo con la Juventus in quanto è stata rifiutata l’ultima offerta da 14 milioni di euro ma nel frattempo, Miretti ha già accettato il trasferimento in azzurro.