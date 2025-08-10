Gazzetta dello Sport-Il Napoli ha presentato un’offerta per Miretti: la risposta della Juve

Il Napoli continua a monitorare il centrocampista della Juve Fabio Miretti che ha concluso l’ultima stagione con il Genoa.

Il centrocampista italiano, in uscita dal club di Torino ha attirato fortemente l’attenzione del Napoli e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe presentato un’offerta ufficiale alla Vecchia Signora:

“Da qualche giorno i contatti con la Juve per Miretti si sono parecchio raffreddati: l’ultima offerta messa sul tavolo dal Napoli per il centrocampista U21 era di 14 milioni più bonus. La Juve ha tentennato, ma evidentemente non c’è stata l’apertura che desiderava il club di De Laurentiis. Miretti, in un certo senso, si è promesso a Conte, ha detto alla Juve che se proprio deve andare, il Napoli sarebbe la soluzione più gradita.

Ora, però, tocca a Manna fare un passo verso Miretti, suo pupillo dai tempi delle giovanili bianconere. Il giocatore vorrebbe conoscere in fretta il suo futuro. E il silenzio del Napoli degli ultimi giorni ora appare un po’ sospetto“.