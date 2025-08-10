Fabrizio Romano: “Grealish ha aperto all’Everton”

Le possibilità di vedere Jack Grealish al Napoli iniziano a ridursi data la concorrenza attiva sul nazionale inglese.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X ha aggiornato in merito al futuro di Jack sottolineando come l’Everton stia avanza in modo importante verso l’accordo con il calciatore: “”L’Everton continua ad avanzare nelle trattative per Jack Grealish, obiettivo prioritario. Il giocatore ha aperto le porte al trasferimento e le trattative sono in corso. Everton e Manchester City discutono i termini dell’accordo di prestito, come riportato da Paul Joyce del The Times“.