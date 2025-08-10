Corriere dello Sport-Il Napoli continua a monitorare Musah ma spunta un nuovo profilo: il nome

In casa Napoli si lavora per l’acquisto di un centrocampista fisico che porti muscolarità in mezzo al campo e tanta corsa.

Il nome che continua ad interessare particolarmente rimane quello di Musah, attualmente tesserato con il Milan ma nelle ultime ore si è aggiunto un secondo profilo; il Corriere dello Sport nell’edizione odierna ha fatto il punto in casa Napoli:

“Negli ultimi giorni, quando è venuta fuori la necessità di inserire un mediano muscolare, fisico ma anche dotato di una certa qualità, l’idea Musah è tornata in auge al quartier generale azzurro. Nonostante l’inserimento del Nottingham Forrest, pronto a versare al Milan 30 milioni: quando Musah ha avvertito nuovamente l’aria di Napoli, però, ha cominciato a nicchiare. Preferirebbe continuare in Italia. Manna ha rimesso nei radar anche il portoghese del Benfica, Florentino Luis, 25 anni. Il calciatore piace particolarmente a mister Antonio Conte“.