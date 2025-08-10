Corriere dello Sport: “Doppio De Bruyne, benvenuto mago”

Il Corriere dello Sport celebra la serata magica di Kevin De Bruyne titolando: “Doppio De Bruyne, benvenuto mago”. Al Teofilo Patini di Castel di Sangro, il Napoli di Antonio Conte conquista la quinta vittoria del pre-campionato, la terza nel secondo ritiro, battendo il Girona 3-2.

Il grande protagonista è stato proprio il fuoriclasse belga, autore dei suoi primi due gol in maglia azzurra e di un assist perfetto per Giovanni Di Lorenzo. Un match che ha mostrato segnali di crescita della squadra partenopea, capace di unire spettacolo e concretezza.