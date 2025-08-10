Bene la Juventus di Tudor: battuto il Borussia Dortmund

La Juventus chiude con un successo il ritiro estivo in Germania, imponendosi 2-1 contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, grazie alla doppietta dell’esterno Andrea Cambiaso.
Il vantaggio arriva nel primo tempo grazie a un tap-in ravvicinato, mentre il raddoppio è stato siglato nel corso della ripresa. I bianconeri gestiscono il gioco con intensità, mostrando buon fraseggio e dinamismo sugli esterni. Sul finale il Dortmund accorcia con Beier, ma non basta per evitare la sconfitta.
Una prestazione soddisfacente per la squadra di Igor Tudor, che mostra segnali incoraggianti in vista dell’esordio in campionato contro il Parma, in programma il 24 agosto.
Tra le fila del Borussia è stata negativa la prestazione Adeyemi, accostato al Napoli anche in questa sessione di mercato, avulso dal gioco e sostituito all’ora di gioco.