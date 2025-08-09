L’edizione odierna de il Mattino ha dedicato ampio spazio al mercato del Napoli, portando alla luce una possibile opportunità legata al giocatore ucraino Oleksandr Zinchenko. Secondo il quotidiano, il Napoli potrebbe essere interessato a cogliere un affare last minute, considerando che il calciatore, dell’Arsenal, è stato proposto agli azzurri. Zinchenko, 28enne nazionale dell’Ucraina, ha dimostrato grande versatilità, ricoprendo ultimamente il ruolo di terzino, ma con esperienze anche da ala sinistra grazie al suo notevole senso tattico. Pare che i Gunners avessero inizialmente fissato la valutazione del giocatore a 10 milioni di sterline. L’assenza però di acquirenti ha portato il club londinese ad abbassarne le pretese, fino a considerare la possibilità di una cessione a parametro zero. Zinchenko ha ormai un solo anno di contratto con l’Arsenal, il che alimenta ulteriormente l’idea di un trasferimento gratuito. Per il Napoli si tratta di un’occasione da valutare attentamente, in un mercato segnato da riflessioni e possibilità legate alle cessioni in Premier League.