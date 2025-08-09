Gatti: “Ho sempre voluto rimanere alla Juventus, quindi ho seguito il cuore declinando la proposta del Napoli”

Scritto da:
Salvatore Borghese
-
fonte foto: Instagram @federico_gatti2406

In un’intervista rilasciata a TMW, il difensore della Juventus Federico Gatti ha condiviso un interessante retroscena di mercato, legato all’interesse del Napoli nei suoi confronti. Queste le sue parole:

“Non ho mai avuto dubbi sul mio futuro alla Juventus. L’interesse di un allenatore del calibro di Conte e del direttore Manna mi ha fatto molto piacere, li ringrazio perché hanno dimostrato grande determinazione nel portarmi a Napoli. Tuttavia, ho scelto di seguire il cuore. La Juventus è una famiglia per me, Torino è casa mia e rappresenta il luogo dove sono cresciuto. Alla fine, la decisione è stata molto semplice”

Articolo precedenteSchira: “Lunedì le visite di Giacomo Raspadori con l’Atletico Madrid, questi i dettagli dell’affare”
Articolo successivoGdS – Oggi la firma dei documenti per Gutierrez, lo spagnolo potrebbe svolgere le visite mediche prossima settimana

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE