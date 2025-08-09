In un’intervista rilasciata a TMW, il difensore della Juventus Federico Gatti ha condiviso un interessante retroscena di mercato, legato all’interesse del Napoli nei suoi confronti. Queste le sue parole:

“Non ho mai avuto dubbi sul mio futuro alla Juventus. L’interesse di un allenatore del calibro di Conte e del direttore Manna mi ha fatto molto piacere, li ringrazio perché hanno dimostrato grande determinazione nel portarmi a Napoli. Tuttavia, ho scelto di seguire il cuore. La Juventus è una famiglia per me, Torino è casa mia e rappresenta il luogo dove sono cresciuto. Alla fine, la decisione è stata molto semplice”