L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato le ultime novità sulla situazione di Giacomo Raspadori. L’attaccante sembra pronto a lasciare la squadra; l’accordo con l’Atletico Madrid è quasi concluso, grazie a un’offerta di 22 milioni di euro più 3 di bonus che ha soddisfatto Aurelio De Laurentiis. Alla base della trattativa c’è anche la volontà di Raspadori di trovare maggiore spazio e continuità. Si tratta di una cessione che, pur dolorosa, appare necessaria. Raspadori, protagonista significativo dell’ultimo successo del Napoli, desidera giocare con maggiore frequenza nel suo ruolo naturale di attaccante puro. Negli ultimi tempi era stato impiegato spesso come mezzala offensiva sotto la guida di Conte, in una posizione simile a quella di McTominay nel modulo 4-3-3. Tuttavia, non appena si è presentata l’opportunità di trasferirsi a Madrid, sotto la guida di Simeone, Raspadori non ha esitato a coglierla.

