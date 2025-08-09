Amichevole Napoli – Girona: tutti gli indisponibili

Oggi allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro alle 19.00 andrà in scena un nuovo test, contro il Girona, per i partenopei guidati da Antonio Conte.

L’obbiettivo è quello di invertire la striscia negativa delle ultime uscite, che ha visto vittoriosa il Napoli solo contro il Catanzaro a Dimaro per 2-1. Poi nella prima uscita stagionale sconfitta con l’Arezzo per 0-2, Brest persa 1-2 e il pareggio contro la Casertana per 1-1. Restano dunque 3 amichevoli con Girona (oggi alle 19.00), Sorrento (domani alle 11.00) e Olympiakos il 14 agosto alle 18.00.

Dunque bisognerà da subito invertire i risultati negativi, per partire con delle buone sensazioni per la prima di campionato contro il Sassuolo il 23 agosto alle 18.30 al Mapei Stadium.

Gli indisponibili azzurri di oggi, a cui mister Conte dovrà fronteggiare e fare a meno sono solo 2: Buongiorno e Ambrosino, entrambi assenti in sede di allenamento.

Il Girona nonostante la stagione fallimentare nella Liga, conclusa al 16° posto in campionato, è un club che lo scorso anno ha disputato la Champions League.

Difatti il club spagnolo e il club partenopeo si erano già sfidati nello scorso pre-campionato, in una delle prime apparizioni di mister Conte sulla panchina azzurra. In quel caso la partita terminò con una sconfitta per 0-2, con il Girona che riuscì ad avere la meglio.

Riuscirà il Napoli a portare a casa la seconda vittoria del suo pre-campionato?