Amichevole Napoli – Girona: formazioni ufficiali

Il Napoli di Antonio Conte a breve sfiderà il Girona allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il fischio d’inizio è previsto per le 19.00.
Queste sono le scelte dei due allenatori per il test amichevole di oggi tra Napoli e Girona.
NAPOLI (4-3-3): Meret, Olivera, Rrahamani, Jesus, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Politano, Lukaku, Neres. All.Conte
GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga, Arnau, Antal, Krejci, Blind, Solís, Yangel, Tsygankov, Asprilla, Joel Roca, Stuani. All.Muñoz
Chi riuscirà ad avere la meglio tra Napoli e Girona?