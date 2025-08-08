Adani: “Noa Lang sa quasi sempre cosa fare, Conte deve impartirgli una metodologia di allenamento”

Nell’ultima puntata del podcast Viva El Futbol, l’opinionista sportivo ed ex calciatore Daniele Adani, ha detto la sua sulla nuova ala del Napoli, Noa Lang, arrivato dal PSV Eindhoven. Ecco le parole di Adani: “Lang è un giocatore decisivo, ha praticamente vinto lui il campionato del PSV con un gol al 99′ in casa del Feyenoord. E’ un calciatore che può svariare in ogni reparto, la sua bravura è quella di sapere quasi sempre cosa deve fare. Secondo me, Conte deve lavorare su di lui in funzione dei compagni: dovrà impartirgli una metodologia di allenamento, ma non deve insegnargli nulla sul gioco. Conosce già il fraseggio, l’uno contro uno, le ripartenze, zone di campo. La sua unica pecca è aver fatto poco con la sua Nazionale: ci è arrivato tardi, non è stato molto decisivo. Ora va visto ai massimi livelli e il campionato italiano, per giocatori come lui, va capito e sviluppato. Con Conte può riuscirci“.