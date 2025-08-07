UFFICIALE – Scott McTominay è tra i 30 finalisti del Pallone d’Oro. La lista completa

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è tra i 30 finalisti del Pallone d’Oro. Il centrocampista scozzese è stato autore di una stagione clamorosa tra le fila degli azzurri, in cui ha totalizzato complessivamente 13 gol e 4 assist, oltre a permettere agli azzurri di vincere il quarto scudetto della propria storia. Tra i 30, figura anche Khvicha Kvaratskhelia, che ha iniziato la sua stagione in azzurro, per poi accasarsi al Paris Saint-Germain, dove ha vinto la Champions League. Di seguito, l’elenco completo dei candidati.

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martinez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

Joao Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabian Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinicius Jr.

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal