UFFICIALE – Scott McTominay è tra i 30 finalisti del Pallone d’Oro. La lista completa

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è tra i 30 finalisti del Pallone d’Oro. Il centrocampista scozzese è stato autore di una stagione clamorosa tra le fila degli azzurri, in cui ha totalizzato complessivamente 13 gol e 4 assist, oltre a permettere agli azzurri di vincere il quarto scudetto della propria storia. Tra i 30, figura anche Khvicha Kvaratskhelia, che ha iniziato la sua stagione in azzurro, per poi accasarsi al Paris Saint-Germain, dove ha vinto la Champions League. Di seguito, l’elenco completo dei candidati.
Jude Bellingham
Ousmane Dembélé
Gianluigi Donnarumma
Désiré Doué
Denzel Dumfries
Serhou Guirassy
Viktor Gyökeres
Erling Haaland
Achraf Hakimi
Harry Kane
Khvicha Kvaratskhelia
Robert Lewandowski
Alexis Mac Allister
Lautaro Martinez
Kylian Mbappé
Scott McTominay
Nuno Mendes
Joao Neves
Michael Olise
Cole Palmer
Pedri
Raphinha
Declan Rice
Fabian Ruiz
Mohamed Salah
Virgil van Dijk
Vinicius Jr.
Vitinha
Florian Wirtz
Lamine Yamal