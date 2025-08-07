Ufficiale – Jens Cajuste torna in prestito all’Ipswich Town, in caso di promozione scatta l’obbligo di riscatto

Il Napoli ha ceduto nuovamente in prestito con diritto di riscatto il centrocampista ex Reims Jens Cajuste, che già nella passata stagione aveva giocato in Inghilterra, salvo poi non esser riscattato. Per lui nuovo prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo in caso di promozione della squadra in Premier League. Questo il comunicato del club inglese:

“Ipswich Town è lieto di confermare il ritorno del centrocampista Jens Cajuste. Jens ha trascorso la stagione 2024/25 a Portman Road e ancora una volta si unisce in prestito dai campioni di Serie A Napoli per la nuova campagna. Il nazionale svedese ha fatto 33 presenze per Town la scorsa stagione, segnando un gol, con il suo colpo contro il Nottingham Forest che ha vinto il premio Goal of the Month della Premier League per marzo”.

“Sono davvero felice che tutto sia andato a posto e sono felice di essere tornato”, ha detto Jens.

“Ho sempre avuto l’ambizione, entrando in estate, che sarei stato entusiasta di tornare qui e non vedo l’ora di ricominciare con i miei compagni di squadra.

“Essere al club la scorsa stagione è stata una delle migliori esperienze della mia carriera professionale, soprattutto in termini di cameratismo e spirito di squadra, oltre a lavorare sotto un manager incredibile per il quale ho il massimo livello di rispetto.

“Da quello che ho visto, il campionato è come la guerra e uno dei campionati più difficili del mondo, quindi è una sfida di cui sono davvero entusiasta”.

Prima di unirsi al Town la scorsa estate, Jens ha trascorso una stagione con il Napoli avendo precedentemente rappresentato il Reims in Francia, la squadra danese FC Midtjylland e l’Orgryte nella sua patria.

Ha giocato a calcio in Champions League ed Europa League durante la sua carriera, ha fatto 25 presenze per il suo paese e ha fatto parte della squadra svedese a UEFA Euro 2020.

Jens indosserà la maglia numero 12 per i Blues nel 2025/26