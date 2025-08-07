UFFICIALE – Il Torino ha acquistato Simeone dal Napoli, per l’argentino contratto fino al 2028 con opzione

Il Napoli ha ceduto al Torino la punta argentina Giovanni Simeone, che si trasferisce in maglia granata dopo 3 stagioni e 2 scudetti vinti con la maglia azzurra. Per lui trasferimento in prestito con obbligo di riscatto contratto fino al 2028 con opzione dopo che sarà scattato l’obbligo. Questo il comunicato del club granata: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di una condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Pablo Simeone, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva”.