Starace: “Dopo 50 anni ho deciso di fermarmi. Continuerò con voi da tifoso”

Tommaso Starace, storico magazziniere della Ssc Napoli, ha deciso di dire basta. Ora, non è più un dipendente della società. A comunicarlo è lui stesso con un post sul suo profilo Instagram. In questo, dice che ha preso questa decisione per riposarsi, avere tempo con la propria famiglia. Di seguito, il suo post. “In tanti mi state domandando perché non sto più con la squadra… dopo 50 anni di onorato servizio per il mio amato calcio Napoli ho deciso di fermarmi per riposarmi, godermi un po’ di relax e tempo con la mia famiglia. Continuerò insieme a voi tifosi a sostenere la squadra e la città che rappresenta!”