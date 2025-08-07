Romano – Gutierrez al Napoli, ci siamo quasi. Accordo verbale tra le due società, manca solo un ultimo aspetto da chiarire. I dettagli

Miguel Gutierrez al Napoli, ci siamo quasi. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, i partenopei hanno raggiunto l’accordo verbale con il Girona. Per il calciatore è previsto un contratto quinquennale, mentre alla società catalana andranno 18 milioni di euro più bonus. Perché si concluda l’acquisto, servirà la conferma che il Real Madrid non attiverà la clausola di recompra che ha sul calciatore. Di seguito, il tweet. “È stato raggiunto l’accordo verbale tra il Napoli ed il Girona per l’acquisto di Miguel Gutierrez. 18 milioni di euro più bonus, 5 anni di contratto per Gutierrez che vuole solo il Napoli. Non appena il Real Madrid confermerà che non eserciterà la clausola di recompra, l’accordo sarà concluso. Here we go, soon”.

