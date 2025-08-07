RAI – Venerato: “Napoli, per l’attacco si segue Kevin; si valuta anche Adeyemi”

il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, in alcune dichiarazione rilasciate al sito Rai News si è soffermato sulla ricerca di un esterno d’attacco da parte del Napoli: “In attacco voci su Kevin, ma non è il solo esterno valutato. Nusa, Grealish e Adeyemi (se tornasse Sancho al Dortmund) ancora nei radar. Restano dubbi di ordine fisico su Chiesa. Miretti per ora non decolla. Va atteso l’ok di Tudor. Mai uscito dai radar Musah (ma il Milan non scende al di sotto dei 25.milioni, cifra offerta dal Napoli un mese e mezzo fa e poi rifiutata). Raspadori? Posizioni aperte ma distanti con Atletico Madrid. Pochi 20, ma forse troppi 35. Va trovata una sintesi tra domanda e offerta. C’è tempo anche per questo”.