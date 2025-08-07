Mercato – Romano: “Gutierrez scalpita per approdare al Napoli: il calciatore ha detto sì”

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale YouTube ha parlato della voglia di Gutierrez, calciatore del Girona, di vestire la maglia del Napoli al più presto: “C’è l’accordo di massima con Gutierrez e l’here we go sta arrivando. Sta scapitando per andare al Napoli, aspetta una chiamata dal suo agente per le visite mediche e le firme. Ha detto sì in maniera totale, forte, con contratto di 5 anni fino al 2030. L’accordo è sulla base di 18 milioni più bonus tra le società”.