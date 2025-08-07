Maxi Lopez: “Il Torino ha fatto un gran colpo con Simeone, vi spiego”

Maxi Lopez, ex attaccante del Torino, ha rilasciato un’intervista a La Stampa per parlare del nuovo acquisto Giovanni Simeone. Ecco cosa ne pensa:

“Il Toro ha preso un giocatore che ha il suo stesso DNA, la grinta che i tifosi vogliono vedere e che ha costruito una carriera in base al sacrificio. E’ un grande acquisto. I gol che ha fatto in carriera parlano per lui. Ha solo bisogno di giocare con continuità, quando ci è riuscito ha sempre ripagato la fiducia. Conoscendolo, avrà una fame mostruosa dopo l’esperienza con gli azzurri. Giocare in una grande squadra è gratificante, ma a volte ti limita, adesso potrà tornare a volare”.