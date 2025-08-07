Lo Shakhtar avvisa il Napoli: rifiutata offerta da oltre 30 milioni dal Fulham per Kevin

Lo Shakhtar Donetsk ha rifiutato un’offerta di 30 milioni più bonus dal Fulham per Kevin, esterno d’attacco seguito anche dal Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X, il pacchetto completo si aggira intorno ai 40 milioni. La società ucraina vuole di più, e sa dell’interesse di diversi club, tra cui proprio i partenopei, interessati al brasiliano per completare il reparto offensivo. Di seguito, il tweet. “Lo Shakhtar Donetsk rifiuta la proposta da 30 milioni più bonus dal Fulham per l’ala brasiliana Kevin. Il pacchetto completo che si avvicina ai 40 milioni con i bonus è stato rifiutato nelle ultime ore. Lo Shakhtar vuole di più ed è a conoscenza dell’interesse di diversi club, tra cui il Napoli ed altri”.

🚨⚪️⚫️ EXCL: Shakhtar Donetsk turn down €30m plus add-ons proposal from Fulham for Brazilian winger Kevin.



Total package close to €40m add-ons included has been rejected in recent hours.



Shakhtar want more and are also aware of interest from several clubs, Napoli and more. pic.twitter.com/bZRe6DePCx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2025