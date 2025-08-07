L’Atletico Madrid insiste per Raspadori, il Napoli resta fermo sul prezzo

L’Atletico Madrid resta fortemente interessato a Giacomo Raspadori, ma la trattativa con il Napoli si conferma complessa. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che spiega come il club spagnolo stia cercando di inserire l’attaccante azzurro nella rosa di Diego Simeone, ma la distanza tra domanda e offerta rimane significativa.

Secondo quanto scrive la Rosea, Aurelio De Laurentiis chiede circa 30 milioni di euro per cedere Raspadori, mentre l’Atletico Madrid punta a ridurre la cifra. La differenza tra la richiesta del Napoli e l’offerta dei colchoneros si aggira intorno ai 10 milioni, una forbice non indifferente ma non impossibile da colmare.

Il Napoli non sembra intenzionato a fare passi indietro sulla valutazione del proprio attaccante, ma la trattativa potrebbe comunque evolversi grazie a soluzioni intermedie. La Gazzetta sottolinea infatti come spesso si riesca a trovare un punto d’incontro inserendo nel contratto bonus legati alle prestazioni o future clausole economiche, elementi che potrebbero soddisfare entrambe le parti.

In ogni caso, la volontà dell’Atletico Madrid di assicurarsi Raspadori resta forte e le prossime settimane saranno decisive per capire se la trattativa potrà sbloccarsi o se il Napoli deciderà di puntare ancora sul suo attaccante per la stagione che verrà.