La Repubblica – Napoli, se arriva Juanlu Sanchez ci sarà il via libera a due cessioni

Carlo Ritondale
La Repubblica si soferma sul possibile arrivo di Juanlu Sanchez al Napoli e delle conseguenti cessioni di Alessandro Zanoli e Pasquale Mazzocchi: “Ovviamente l’arrivo di Juanlu apre la porta a due cessioni. Pasquale Mazzocchi troverà una nuova sistemazione (piace al Sassuolo). Andrà via pure Alessandro Zanoli: il Napoli ha riflettuto molto sul futuro del ventiquattrenne di Carpi che vuole il Bologna, quindi l’intesa con i rossoblù si troverà nei prossimi giorni, nonostante l’interessamento dell’Udinese”.

