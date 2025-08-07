Il Mattino – Napoli, entra Juanlu Sanchez ed esce Zanoli. Sul terzino avanti il Bologna, ma occhio all’Udinese

L’accelerata del Napoli per Juanlu Sanchez ha dietro un significato: Alessandro Zanoli lascerà i partenopei. Lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino. Secondo quanto riportato, nella corsa al calciatore è in vantaggio il Bologna, ma occhio alla posizione dell’Udinese, che potrebbe accettare un pacchetto completo dagli azzurri con incluso Walid Cheddira. Di seguito, ecco quanto riportato. “La scelta di accelerare nuovamente per Juanlu nasce dalla decisione per Alessandro Zanoli: il terzino italiano andrà via, oggi l’ago della bilancia pende verso Bologna ma non è detto che l’Udinese non rilanci. Ai friulani potrebbe anche interessare un pacchetto composto da lui e Cheddira, che nel frattempo due giorni fa è arrivato in ritiro a Castel di Sangro per sostituire numericamente Simeone”.